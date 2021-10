Elizabeth II minia rääkis kuningakoja esimese naisena oma menopausist 

Kahe lapse ema Sophie hakkas tänavu heategevusorganisatsiooni Wellbeing of Women (Naiste Heaolu) kuninglikuks patrooniks. Nüüd osales ta ajakirja People teatel ümarlauavestluses, toetamaks kampaaniat „Menopause Workplace Pledge“. Sellega kutsutakse tööandjaid üles toetama naisi menopausi ajal ning arvestama nende vajadustega. Statistika andmeil on Ühendkuningriigis menopausi tõttu töölt lahkunud 900 000 naist.

Videovestluses organisatsiooni esinaise professor Dame Lesley Regani ja teiste ekspertidega võttis krahvinna avameelselt jutuks menstruatsiooni, menopausi ja raseduse - People.comi teatel kuningakoja esimese naisena. Sophie tahab, et need niivõrd tavalised teemad, mis miskipärast on tabu, normaliseeritaks.