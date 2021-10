Tina Turner müüs oma hittide õigused vähemalt 50 miljoni dollari eest maha 

BBC Newsi andmeil võis firma BMG maksta 81aastasele muusikalegendile tehingu eest vähemalt 50 miljonit dollarit. Tehingu raames on BMG-l nüüdsest õigused Turneri hittidele, nagu näiteks „The Best“, kuid ka tema nime ja piltide kasutamise õigus tulevasteks sponsorlus- ja meenetehinguteks.

Hiljuti on oma loomingu kataloogi maha müünud ka näiteks Bob Dylan ja Shakira.

„Nagu igale artistile on mu elutöö, mu muusikapärandi kaitsmine midagi isiklikku,“ ütleb Turner oma avalduses. „Olen kindel, et BMG ja Warner Musicu juures on mu looming professionaalsetes ja usaldusväärsetes kätes.“