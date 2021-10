KARMID SÕNAD: Britney süüdistab peret ja sõpru orjastavale eestkostesüsteemile kaasa aitamises 

39aastane lauljanna avaldas Instagramis suure tundelaenguga pildi, mis tema sõnul ajab teda nutma - „ta päästab oma jumaliku naiseliku õe!“. Spears andis mõista, et sõbrad pigistasid tema kohutava elu koha pealt silma kinni. „Soovitan, et kui sul on sõber, kes on neli kuud istunud kitsukeses majas … pole autot … pole telefoni … pole ust, mis privaatsust võimaldaks, ja kui ta peab töötama kümme tundi päevas iga nädalapäev ja andma iga nädal tonnide kaupa verd, ilma et saaks päevagi puhata … Soovitan tungivalt see sõber oma auto peale võtta ja temaga tuhatnelja minema kihutada!“ kirjutas Spears.