FÄNNID SILLAS: Adele avaldas jupikese uuest laulust 

Lauljanna avaldas Twitteris 21-sekundilise mustvalge klipi, kus võis näha teda automakki sisestamas kassetti pealkirjaga „Easy On Me“. Sellenimelisest laulust avaldas Adele 13 sekundi pikkuse katkendi. Fännid on vaimustuses: BBC teatel vaadati klippi Twitteris ja Instagramis esimese tunniga kuus miljonit korda.

Briti staar teatas, et singel ilmub järgmisel reedel, 15. oktoobril. Loodetavasti järgneb peatselt Adele'i neljas album. Kuna üle maailma on välja ilmunud salapärased plakatid ja valgusprojektsioonid arvuga 30, usutakse, et see ongi Adele'i uue plaadi pealkiri.