Eestiski menukas Briti haiglasari saab esimese transsoolise tegelaskuju 

„Kiirabi“ on kõige pikemalt eetris jooksnud kiirabiteemaline seriaal maailmas - esimene osa jõudis vaatajate ette 1986. aastal. Nüüd liitub parameedikutega transsooline Sah, keda kehastab Arin Smethurst. See on tänavu draamakooli lõpetanud näitleja jaoks esimene teleroll.