ARVUSTUS | „Armastuse malev“ – kas lõpuks üks tõsielusari, mis ei koosne vaid rõvetsemisest ja purjuspäi häbi tegemisest?  

Üheksa toredat noort vana talumaja restaureerimas ja samal ajal üksteisega süütult flirtimas. Esimeses osas ei näe suudlusigi, rääkimata suuseksist. Külmkapp on küll napsu täis, aga leidub ka neid, kes viinale limonaadi eelistavad. Süda laulab rõõmust – kas lõpuks ometi näeb realityt, mis pole läbi ja lõhki labane või on esimene episood petlik? Siiski on uues sarjas stringide üledoos garanteeritud.