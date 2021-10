Shannen Doherty IV staadiumi vähist: "Ma võitlen ellujäämise nimel." 

Endise teinitähe sõnul kiputakse IV staadiumi vähi diagnoosi saanud inimesi maha kandma. „Eeldatakse, et nad ei saa töötada või ei saa töötada täisvõimsusel, aga see pole tõsi.“ Dohertyle endale pakub nüüd töö suuremat rahuldust kui eales varem. „Tahaksin, et inimesed ei eeldaks enam sellist asja ning annaks meile võimaluse tõestada, et nad eksivad.“