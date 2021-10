Elu õppetunnid: saavuta edu Steve Jobsi põhimõtete abil

LENNUKAS TEHNOVISIONÄÄR: Steve Jobs 1998. aasta fotol iMaci arvutiga poseerimas. Tema kaasasutatud Apple korraldas personaalarvutite vallas revolutsiooni ning tõi turule sellised uuenduslikud tooted nagu iPod, iPhone ja iPad. Lisaks muutis Jobs Pixari täispikkade animafilmide turu liidriks. 2006. aastal müüs ta firma 7,5 miljardi dollari eest peakonkurent Disneyle. Foto: Moshe Brakha

Maailma edukamaid ärimehi, tehnovisionäär Steve Jobs kandis iga päev üht ja sama riietust: musta pulloveri, siniseid teksaseid ja New Balance'i tosse. Ta lasi isegi oma alluvatele mundri õmmelda, et nood ei peaks oma ajupotentsiaali moedilemmade peale raiskama. Jobs on juba kümme aastat surnud, kuid temast tasub eeskuju võtta ka teiste põhimõtete poolest, mis võivad sillutada teed edule.