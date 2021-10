HÜVA NÕU | Tippkokk Priit Toomits: kurat, kuidas üks lihtne lause suudab motiveerida ja elu teistpidi pöörlema panna! 

Pontsikud on mehed, kes otsustasid panna seljad kokku ning hakata üheskoos kaalu langetama, et olla tervemad ning inspireerida ka teisi mehi. Projekt hakkab nüüd jõudma lõpusirgele ning Toomits on praeguse seisuga kaotanud 22 kilogrammi. Ta on enda jaoks välja mõelnud hea võrdluse – 10 kg on üks ämber vett. Praegu ei tassi ta endaga kaasas enam kahte ämbrit vett. „Kui palju see elu kergemaks teeb, eks igaüks saab ise proovida,“ ütleb ta.