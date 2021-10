ÕNNESOOVID! Merle Liivak pidas pulmi: ma ei unistanud abielust, aga minus küpses tunne, et see oleks ilus 

Merle sõnab, et nad on abikaasaga tohutult tänulikud sõpradele-sugulastele, kes aitasid vaid ühe kuuga meeldejääva pulmapeo korraldada. Pulmakuupäevaks sai 1. oktoober ehk 01.10.2021.

„Mina ei unistanud pikalt abielust, aga tasapisi küpses tunne, et see oleks ilus ja toetav. Ja et korralik pulmapidu toidab ja inspireerib veel pikalt nii pruutpaari kui ka pulmalisi,“ ütleb Merle, kes kannab nüüdsest perekonnanime Liivak Praks.