Mihkel Raud: igal superstaarisaate hooajal olen korra kommentaaridega üle piiri läinud 

„Midagi ette kirjutatud küll pole. Enamik üle piiri läinud kommentaaridest pole eetrisse jõudnud ja need on minu, saatemeeskonna ning nende inimeste teada, kellega sündmused toimusid. Pärast saadet oleme üritanud neid läbi arutada ja klaarida,“ räägib juba mitmetel superstaarisaate hooaegadel kohtunikupinki nühkinud Mihkel Raud (52). Kuid lisaks staarihakatiste noomimisele on Mihkli elus väga palju muudki. Näiteks hiljuti pani ta kokku omanimelise bändi.