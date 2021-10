Monaco vürstinna avaldas pärast haiglast pääsemist küsimusi tekitava foto 

43aastasele vürstinnale, kes on viibinud juba kuude kaupa oma kunagisel kodumaal Lõuna-Aafrika Vabariigis, tehti augustis lõikus. Ent kui Monaco vürst Albert II oli ta lastega külas käinud ning kinnitanud, et tema naine paraneb jõudsalt, varises Charlene kokku ja toimetati haiglasse. See juhtus kuu aega tagasi.

Nüüd avaldas Charlene foto, kus ta naeratab laialt. „Jumal olgu õnnistatud,“ kirjutab vürstinna. Ent miks on sõnumit kaunistav südameke süsimusta värvi? Pildil paistev raamat tundub olevat vürstinna jaoks oluline. People.com on välja selgitanud, et tegemist paistab olevat pühakirjaga. Kas endine olümpiaujuja on raskete tervisehädadega heideldes leidnud tee Kõigevägevama juurde?