Kirsti Timmer: „Mul tõuseb kananahk ihule, kui suhtlen inimestega, kes kõike maailmas esoteerikaga seostavad!“  

«Mul on tunne, et ma pole elus valesid valikuid teinud. Olen selles eas, et tean täpselt, mida tahan, ja jõudnud punkti, kus mul on hea olla,“ tunnistab riigi tuntuim kaardimoor Kirsti Timmer. Naine, kes näib oskavat elada ja õpetab seda oskust teistelegi.