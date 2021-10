PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 9. oktoober 

Masendusmeeleolu kipub kergesti peale tulema, tunned, et sa tahaksid küll, aga ei suuda kallite inimestega hästi läbi saada. Sul on raske oma seisukohti ümber hinnata.

Ehkki meel on nukker, on see omamoodi magus valu. Mis olnud, on möödas, aga samas oled õnnelik asjade üle, mis kunagi on juhtunud. Oled tänulik ammuste õnnehetkede eest.