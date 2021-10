PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 4. oktoober 

Näed vaeva aga sellega, et käituda lihtsalt ja loomulikult selle inimese juuresolekul, kellesse salamisi armunud oled. Sul ei ole hetkel enesekindlust oma tunnete näitamiseks.

Oled õnnelik, et armastatu on su kõrval, hea meelega käite koos seltskonnas ja suhtlete erinevate inimestega. Sobiv aeg uue kallima tutvustamiseks sõprade ringile.

Palju õnne, Kaalud! Algaval eluaastaringil sujuvad suurepäraselt nii pereasjad kui ka töised üritused. Sul on olemas inimesed, kellele saad ka südamesaladustest rääkida. Tööl on mõistuspärasus ja uuendusmeelsus kenasti tasakaalus. On võimalik asju edasi arendada ning midagi uut alustada, oskad seda teha süsteemselt.