Jaapani printsessil diagnoositi armudraama tõttu psühhiaatriline häire 

KUI KÕIK OLI VEEL IMEHÄSTI: Printsess Mako ja Kei Komuro teatasid 2017. aasta septembris pressikonverentsil oma kihlumisest ja peatsetest pulmadest. Foto: AFP/Scanpix

Jaapani õukond teatas reedel, et keisri vennatütar printsess Mako ja tema väljavalitu Kei Komuro abielluvad oktoobri lõpus. Kuid see pole muinasjutupulm. Mako peab armastuse tõttu loobuma kohast keiserlikus peres. Lisaks on tal Jaapani ajakirjanduse õelutsemise tõttu tekkinud traumajärgne stressihäire.