OTSEBLOGI JA -GALERII | Kõik esitused kuulatud! Vaataja otsustab, kes pääsevad superstaarisaate finaalidesse

Koit: sul on artisti, lavainimese jaoks nii palju plusse olemas. Kuidas sa kasvõi lava taga oled, mõjud, teistega suhtled, kõik on 10+ ja siis räägime laulupoolest, see on okei ja on näha, et sinus on potentsiaali. Hääl on olemas. Aasta Maikeniga WAF-is, võib-olla kaks kuud, teha hääleseadet - natuke tegeleda laulupoolega, on näha, et siht on silme ees.