Maria Klenskaja: tunnen valusalt, et mu parimad sõbrad on läinud ja see ring on väga kitsaks jäänud 

Küsimusele, kellesse tema praegu armunud on, vastab Klenskaja kiirelt ühe sõnaga: „Lapselapsed.“ Seejärel aga lisab: Näitlejaid on ka, aga neid ma ei ütle. Ei ütle! Aga jumal tänatud, et on, sest vahepeal ei olnud."

Ka rääkis naine sellest, et halba tuju peletab ta eemale raamatuid lugedes. Inimestega suhtlemise järgi Klenskaja otseselt vajadust ei tunne ning tal pole probleemi üksi olemisega. Küll on väheks jäänud inimesi, kellega suhelda: „Ma tunnen seda, et mu parimad sõbrad on läinud ja see ring on väga kitsaks jäänud. Seda ma tunnen küll ja väga valusalt. Aga mul ei ole igav üksi olla.“