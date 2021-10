Kuidas kindlustab enda tulevikku Mallukas: hakkasin alles hiljuti pensioni peale mõtlema 

Blogija Mallukas ehk Mariann Treimann (31) ütleb, et tema hakkas alles hiljuti investeerimise ja pensioni peale mõtlema ning on natuke uurinud rahapaigutamise trende.

„Ainuke koht, kuhu ma oma raha olen paigutanud, on Aufort digitaalne kuld. Põhimõtteliselt on see hoiuraha, aga kuna inflatsioon kulla väärtust ei mõjuta, siis tundus see mulle mõistlik mõte,“ avaldab ta.