PIILUME RAHAKOTTI: kui palju teenis Daniel Craig enda rollide eest Bondi filmides? 

Kui viimane film välja jätta, on Craigi Bondi-filmid kinodes teeninud umbes 3 miljardit dollarit. Too number kasvab veelgi, kui lisada ka erinevad reklaami- ja linastuslepingud. Antud numbriga võrreldes võivad Craigi palgad isegi pisut tühisena tunduda.

Praeguseks on Daniel Craig Bondi kehastamise eest seega taskusse pistnud 85,4 miljonit dollarit. Olenevalt „007: Pole aega surra“ edust ning sõlmitud lepingust ei ole võimatu, et see number ületab isegi 100 miljoni dollari piiri.

Võttes arvesse, et tegemist on olnud füüsiliselt väljakutsuva rolliga ning näitleja on pidanud rinda pistma ka luumurdudega (Craig murdis „Spectre'it“ filmides jalaluu), on tegemist igati mõistliku numbriga.