Lähiring: Britney Spears ei pruugi enam eales esineda 

Los Angelese kohtunik vabastas 39aastase Spearsi sel nädalal oma isa Jamie eestkoste alt. Papa Spears oli kuulsa tütre eestkostjana tegutsenud 13 aastat, neist viimasel paaril on eestkoste puudutanud ennekõike Britney rahaasju. Kohus määras lauljannale uue eestkostja, atesteeritud audiitori. Novembris võtab kohtunik arutada eestkoste täieliku lõpetamise. Seni pole teada, mis diagnoosi alusel Spearsi eestkoste all hoitakse - ammustes kohtupabereis viitas tema isa tütre dementsusele.

Varem on Britney oma advokaadi kaudu toonitanud: seni, kui isa teda kamandab, ta lavale ei naase. Kuid TMZ.comi allikate väitel pole Spearsil üldse tahtmist esineda ning ta ei pruugi seda enam eales teha. Värske Netflixi dokumentaal „Britney vs Spears“ jättis mulje, et isa Jamie ja Britney mänedžerid sundisid lauljannat tuuridele minema, ehkki see võis tema psüühikale halvasti mõjuda.