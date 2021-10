Elizabeth II kõneles esmakordselt pärast Philipi surma temast avalikkuse ees 

„Olen varemgi rääkinud oma sügavast ja püsivast kiindumusest selle imelise maa vastu ning paljudest õnnelikest mälestustest, mis prints Philipil ja minul meie siinveedetud ajast alati olid,“ vahendab People.com Tema Majesteedi (alumisel fotol koos oma kuningast isa George VI, Philipi ja poeg Charlesiga Šotimaal Balmorali lossis) kõnet. „Tihti öeldakse, et koha muudavad eriliseks inimesed, ja on vähe kohti, kus see vastaks rohkem tõele kui Šotimaal, nagu me oleme viimastel aegadel näinud.“