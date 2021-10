FOTOD JA VIDEO | Esimene kuninglik pulm üle saja aasta! Venemaa suurvürst võttis naise 

Viimati peeti kuninglikke pulmi Venemaal sajand tagasi. Romanov ja Bettarini abiellusid Peterburis Püha Iisaku katedraalis ja külaliste hulgas oli kümneid kroonitud päid. Romanovi sõnul valiti Peterburg abiellumiseks seetõttu, et see linn oli esimene, kuhu Romanovite pere pärast Nõukogude liidu lagunemist naases. „See on meie perele väga südamelähedane koht,“ ütles mees väljaandele Fontanka.ru.