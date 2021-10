Ingrid Rüütel: me ei vaja majaehituseks mingit korjandust ega riigi abi 

Niigi ajavad naabreid närvi droonid, mis kõigi meie majade kohal lendavad ja pildistavad,“ ütleb Ingrid.

Rüütlite majaehitus venib juba aastaid. 2014. aastal kinkis Edgar Savisaare juhitud Tallinn Arnold Rüütlile tema teenete eest kaks Maarjamäel Künnapuu tänavas asuvat kinnistut, kogupinnaks 3048 ruutmeetrit. Künnapuu tänava kinnistud jäid esiti tühjalt seisma, sest Rüütlil polnud ehitamiseks raha. Ta proovis Maarjamäe krunte vahetada Kaare tänava maja vastu, kuid Riigi Kinnisvara aktsiaselts ei olnud tehingust huvitatud.

2017. aastal sattus Rüütli vaatevälja arendaja Roland Lääne, kellega lepiti kokku, et ettevõte Künnapuu Arendus OÜ (uue nimega Ipry Investments OÜ) saab ühe Künnapuu tänava kruntidest endale ning vastutasuks kohustub ehitama presidendile maja ja abihoone katuseni välja. 2018. aasta veebruaris sai Rüütli maja ehitus hoo sisse. Sama aasta kevadel loodeti, et aasta lõpuks on uksed-aknad ees ning haljastusega on ühele poole saadud. Sügiseni käis platsil tihe sebimine. Pooliku elumaja kõrvale kerkis tulevase arhiivihoone majakarp.

Siis saabus vaikus. 2019. aasta kevadel väljendasid Rüütli tulevased naabrid muret, kas midagi on juhtunud, et ehitus ei edene. Arendaja Lääne väitis toona, et tööd toppavad, sest presidendipaar soovib erilahendustega uksi ja aknaid.

Uksed ja aknad jõudsid kohale ja said ette alles 2019. aasta kevadel. Oktoobriks polnud pilt kinnistul suurt muutunud: majakarpi ümbritsesid kiledega tellingud, hunnik killustikku ja hulk sillutuskive ootas oma järge. Sama aasta detsembri lõpus oli pilt pisut lootustandvam: eramu ja abihoone olid saanud heleda fassaadi ning virnas seisnud sillutuskivid olid laotud kõnniteeks. Lisaks olid paika pandud aiapiirded.