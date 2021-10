Printsess Beatrice'i beebi nimi sai viimaks teatavaks! 

Buckinghami palee teatel tuli kuninganna 12. lapselapselaps ilmale 18. septembril kell 23.42 Londonis Chelsea and Westminster Hospitali haiglas.

Täna tegi Itaalia aadlisoost Mapelli Mozzi beebi nime teatavaks - ning see kätkeb endas kummardust Tema Majesteedile. „Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Meie ühine elu on äsja alanud ja ma ei jõua ära oodata kõiki neid hämmastavaid asju, mis meil ees seisavad.“

Kinnisvaraarendajast Edo kirjutas, et tunneb määratult palju armastust ja tänu „oma vapustava naise, beebi Sienna ja Wolfie eest“. Wolfie on printsessi abikaasa poeg varasemast kooselust. „Sel nädalal ütles üks sõber mulle imearmsasti … et iga lapsega kasvab sul täiesti uus süda!“ õhkab Edo ja avaldab tänu Beatrice'i ämmaemandale ja haigla personalile.