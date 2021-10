Genka otsib enda trepikotta tunginud mehi: mul on neile üks jutt 

Ka Genka abikaasa Maris Kõrvits kirjutab sotsiaalmeedias, et nende kortermajast on viimasel ajal kadunud palju jalgrattaid. „Isegi nn lehmakett saetakse katki ja ratas haaratakse kaasa. Viimane ohver olen ma ise – kaasa võeti ka minu jalgratas. Inimesed on kaameratelt tuvastatavad.“ Marise sõnul siseneti majja uksekiibiga. „Politseisse on avaldus tehtud,“ kinnitab ta.