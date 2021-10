Scarlett Johansson ja Disney klaarisid "Musta Lese" rahakisma vaikselt ära 

Scarlett oli väitnud, et Disney lubas „Musta Lese“ esmalt publiku ette lasta vaid kinodes. Johanssoni sõnul sõltus suurem osa tema palgast filmi kassaedust. Disney seevastu toonitas: näitlejannale maksti filmi eest 20 miljonit dollarit olenemata selle kinotuludest.

„Mul on hea meel, et saime Disneyga oma erimeelsused lahendatud,“ ütleb Johansson oma avalduses. „Olen tohutult uhke meie ühiste tööde üle aastate jooksul ning tundnud suurt rõõmu loomingulistest suhetest Disney tiimiga.“ Ehkki suvisest konfliktist jäi mulje, et Scarlett ei kavatse enam ealeski üheski Disney filmis osaleda, kinnitab ta nüüd: „Ootan pikisilmi meie tulevasi koostöid.“