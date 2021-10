Kate Mossi tütar kandis moepüünel raskele haigusele viitavat seadeldist 

„Nii tore, et sa ei peida oma pumpa - oled innustuseks väga paljudele T1 diabeedi all kannatajatele,“ kirjutas üks kommentaator Lila Instagrami-kontol. Samalaadset tunnustust avaldavad miss Mossile mitmed fännid.

„Kaas-diabeetiku (ja endise modellina) TÄNAN SIND selle seadme kandmise eest kirevase moepoodiumil! Sa oled kuninganna ja ma tahan, et need fotod ilmuksid igal pool, sest mida rohkem me T1 diabeeti tutvustame, seda parem“ kirjutas teine kommentaator.

Kate Mossi tütar paljastas oma diagnoosi mulluses intervjuus. „Paljud vist ei tea, et mul on suhkruhaigus,“ rääkis ta väljaandele The Kit. „Seda pole väljaspoolt näha, nii et peale vaadates ei saaks keegi aru. Mul on esimene tüüp.“