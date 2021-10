PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 3. oktoober 

Mõtteis sihid kõrgemat positsiooni ja rakendad oma jõuvarud selle poole püüdlemiseks. Ent su teel on takistusi, on hetki, mil sind valdab peaga vastu seina jooksmise tunne.

Tunned lähedust inimestega, kellega sul on ühiseid mälestusi. Läbiproovitud suhted on kindlad. Koos nendega, kelle häid ja halbu külgi hästi tunned, tahad ka tulevikuplaane teha.

Palju õnne, Kaalud! Uus eluaasta annab küllaga uusi võimalusi, ent samas on väga tähtis, et vanad asjad lõplikult klaaritud saaksid. Kui sul on kunagi suhted lõpetamata jäänud, siis nüüd tuleb pilk minevikku pöörata ning poolikud asjad lõpule viia. Sel juhul on võimalik saavutada hingerahu ning anda võimalus uutel inimestel su ellu tulla.