PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 2. oktoober 

Suuremat sorti plaane pole mõtet teha, kuna ette võib tulla ootamatusi, mis need pea peale pööravad. Ka ei ole hea aeg selleks, et sõlmida olulisi kokkuleppeid ja lepinguile alla kirjutada.

Mingil moel võib emb-kumb su vanematest – võimalik aga, et mõlemad – sind vajada. Säti oma plaanid nii, et vajadusel oleksid oma vanematele toeks.

Palju õnne, Kaalud! Algamas on suurepärane aasta selleks, et õppida ja ennast arendada. Ehk astud (üli)kooli uut eriala omandama või siis võtad ette pikema reisi selleks, et oma teadmisi täiendada. Suurepäraselt tunned end ka õpetaja rollis. Huvitavaid ja kiireid arenguid võib toimuda isiklike suhete vallas.