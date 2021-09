„Kuhu nad kadusid?“ on eetrist kuhugi kadunud! Tuuli-Ann Freienthal: ükski vandenõuteooria ei vasta tõele  

„Kuhu nad kadusid?“ jõudis vaid kahel korral eetrisse ning seejärel kadus kiirelt. Freienthali sõnul ei tasu aga tonti seinale maalida. „"Ükski vandenõuteooria ei vasta tõele ning ei PPA, TV3, SA Kadunud ega keegi teine pole keelanud mul saatega jätkamist. Vastupidi – meil on olnud suurepärane koostöö,“ kirjutab naine ning lisab, et kõigi huvi on koguda uusi vihjeid ning leida kadunud inimesed üles.