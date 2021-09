KOLETU LUGU: metssead ründasid Shakirat ja tegid tema kotiga vehkat! 

Colombia lauljanna kinnitab, et loomad ründasid teda, haarasid ta koti ning pagesid sellega puude vahele, vahendab BBC News. Shakiral õnnestus räsitud kott kätte saada. „Nad viisid mu koti metsa ja selles oli mobiiltelefon,“ lisas lauljanna. „Nad on kõik ära hävitanud!“

Uudist vahendava BBC Newsi teatel on metssead viimasel ajal Kataloonia pealinna tunginud ning seal agressiivse käitumise poolest tuntuks saanud. Näiteks sai politsei 2016. aastal ligi 1200 telefonikõnet, kus kurdeti, et metssead on koeri rünnanud, kassitoidukausse rüüstanud, liiklust seisanud ning autosid ramminud.