Ennustus: printsessist ja tema armsamast saavad uus Meghan ja Harry 

Maikuus New Yorgi nimeka Fordhami juurakooli lõpetanud Kei Komuro (29) naasis New York Posti andmeil hiljuti Jaapanisse. Usutavasti abiellub ta printsess Makoga (29) lähikuudel. Kuna Kei on pärit lihtrahva seast, tuleb printsessi temaga naitumiseks loobuda tiitlitest. Tavapäraselt saab printsess keiserikust perest lahkudes Jaapani riigilt 1,1 miljoni euro väärtuses „stardipaketi“, kuid Mako on sellest loobunud.

Tokyo rahvusvahelises kristlikus ülikoolis tutvunud noorpaar on koos olnud juba 2012. aastast saadik. Kihlumisest teatasid nad 3. septembril 2017. Mako ja Kei pidid abielluma järgmise aasta novembris, kuid veebruaris kärgatas pauk: pulmad jäävad ära! Printsess seletas, et pulmadeks valmistumine nõuab aega. „Usume, et olime liiga tõtakad. Soovime abielu üle sügavamalt ja konkreetselt järele mõelda.“

Õukonna esindaja toona reporteritele, et printsessi ja tema väljavalitu otsus pole kuidagi seotud hiljutiste kõmuleheartiklitega. Jaapani ajakirjanduses väideti, et Kei Komuro ema ja tolle endine elukaaslane tülitsevad raha pärast, mis ema laenas mehelt oma poja õppemaksu tasumiseks, kuid mida ta pole tagasi maksnud. Õukond ei lubavat noortel abielluda enne, kui konflikt on laabunud.