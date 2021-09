VÄLJA MÜÜDUD! Maruvihane muusikasõber: püüdsin poolteist tundi Måneskini piletit osta ja jäin ikka ilma! Piletilevi juht: järjekorras oli 10 000 inimest! 

„Kuna olin üks nendest, kes magas Måneskini kontserdipiletite eelmüügi maha, seadsin end juba kümmekond minutit enne kella 13, mil müük pidi algama, Piletilevi kodulehele, et saaksin õigel ajal jaole. Olin küll valmis, et veebileht võib olla tavapärasest aeglasem, aga eeldasin, et Piletilevi oskas eelmüügi jamadest õppida – ma eksisin rängalt.