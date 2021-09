„PUUDUTA MIND“ | Täna õhtul ennustab Hundisilma peremehele tulevikku nõid Merily Timmer, talle sekundeerib hüpnotisöör Ants Rootslane 

Uuurime Eesti ühelt legendaarsemailt poliitikult, kas ta on vaba mees ja võib teha vabasid valikuid, kas Keskerakond on ustava sõduri lõplikult oma ridadest minema pühkinud, kas peavoolumeedia naerab Vaba Eesti valimisliidu üle, kas ta on vaktsineerimise vastane, miks eestlane on ikka vaene, aga riik rikas, jpm põnevat.