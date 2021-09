LAMMUTUSTÖÖD OHUSTAVAD KOHALIKE TERVIST! Margus Saar: arstid koukisid mul ehituskiu silmast välja! Tanel Veenre: õhk on betoonitolmust paks 

Tallinna kesklinnas Liivalaia tänaval toimuvad lammutustööd ajavad kohalikel harja punaseks, sest kõik kohad on tolmu täis. „Mürgel on toimunud tegelikult juba umbes kuu aega – õhtuseks unelauluks rappub me kodu lammutuse taktis. Autod on kogu aeg kaetud sõrmepaksuse lammutustolmuga. Apokalüptiline vaade nagu Aleppos,“ kirjeldab tuntud ehtekunstnik Tanel Veenre. „Aktuaalse kaamera“ ankrule Margus Saarele tekitas lammutusobjektilt pudenev ehituskiud aga üldsegi tervisekahjustuse.