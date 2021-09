VANA ARM EI ROOSTETA! Mallukas naudib ekskallimaga soojamaapuhkust 

Eesti populaarseim blogija Mallukas ehk Mallu Mariann Treimann läks juulis pauguga lahku oma üsna värskest kallimast Gert Roosimäest - mees liibus Pärnus pidutsedes avalikult ligi ühele võõrale naisele ja tema õnnetuseks jäi see kõik videole. Nüüd tundub aga, et paarike on oma erimeelsused ületanud, sest koos nauditakse puhkust Türgis.