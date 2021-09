Eksabikaasa paljastab, et Carl Danhammerit ei tapnudki maksahaigus 

„Teadsin, et nüüd on tal minek,“ ütleb Eestiski teada-tuntud elukunstniku Carl Danhammer eksabikaasa Paula tema viimseid elupäevi meenutades. Aastaid terviseprobleemide käes virelnud Carl otsustas suve hakul ette võtta järjekordse avantüüri. See jäi tema viimaseks seikluseks.