KONKURENDIST KALLIMAKS? | Staarihakatis Maribel: väike särts ja ilusad komplimendid on meie vahel ikka olnud! 

Päris kiirelt said noored aga aru, et on liiga erinevad inimesed. „Martenile ei meeldi, kui inimesed on pealetükkivad. Ja mina olin tema jaoks liiga pealetükkiv,“ ütleb Maribel, kelle sõnul saavad nad siiani sõpradena väga hästi läbi. Ta toob ka näite: „Meile meeldib teineteist solvata. Kui stuudiovoorus edasi saime, sosistas Marten mulle kõrva: „Issand, ma pean sind veel kannatama.“,“ naerab Maribel, kelle utsitusel Marten üldse saatesse kandideeris.

Saates on peale Marteni Maribelile silma jäänud ka veel teine noormees, kellega ta alates eelvoorust igapäevaselt suhelnud, kirjutanud ja kellele pöialt hoidnud on. „Väike särts on olnud küll. Isiksusena on see kutt mega äge ja suur toetaja. Tema käest tulevad alati ilusad komplimendid ja ta on väga uhke mu üle,“ õhkab neiu. „Laulda oskav mees on ju väga võluv!“ Maribel ei salga, et tal on mitu rauda korraga tules. „Ma olen vallaline, kui see õige tuleb siis ta tuleb. Hetkel naudin seda, mis on.“ Kuna Maribeli viimane suhe lõppes õnnetult ja tüdrukul läks pikalt aega, et end taas jalule saada, otsustas ta mitte enam kiirustada ja lihtsalt olla hetkes.