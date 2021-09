VIDEO | Keskaegse mõrvamüsteeriumi „Apteeker Melchior“ esimene ametlik treiler on väljas 

„Apteeker Melchiori“ režissööri Elmo Nüganeni sõnul on noore apteeker Melchiori salarelv mõrvamüsteeriumi lahendamisel tema võime mõista teist inimest, ka vaenlast. „Noor apteeker lähtub mõrvade lahendamisel kreedost: „Kui sa tahad, et jumal sind mõistaks või kui sa tahad mõista jumalat, siis püüa mõista teist inimest. Isegi, kui ta on sulle võõras, vaenlane või mõtleb teistmoodi.“"