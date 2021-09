Estoni Kohver 5miinuse populaarsusest: kahju, et vanaema ei näe, mis toimub. Ta suri enne, kui bänd algas 

32aastane Estoni Kohvrit ehk Kristjan Jakobsoni võib pidada praegu Eesti popmuusika mõjukaimaks suunamudijaks. „Seda ma tean kindlalt, et ma pole Eesti parim räppar ja see pole olnud ka eesmärk. Eesmärk on olnud teha nii, et oleks lõbus ja et asjad oleks suured ka. Ma vist ei viitsiks kuskil Sume festivali neljandas telgis kell kaks päeva oma kolmele sõbrale esineda,“ tunnistab ühe Eesti kõige popima bändi liige.