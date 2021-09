Inimesed Filmioperaator Elen Lotman: naised on selles ametis suur erand, see on ajalooline taak Katharina Toomemets , täna 07:00 Jaga: M

„Mul on kolm last. Olukordi, kus üks neist on kõhus, teine süles ja kolmandat tuleb autoistmelt maha tõsta, on olnud piisavalt,“ ütleb Elen Lotman, üks väheseid naisoperaatoreid, et jutt kaamerate raskusest ajab teda naerma. Foto: Kairit Leibold/ERR