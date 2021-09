Poolteist aastat oodatud Bondi-film esilinastus ülima glamuuriga 

Daniel Craig (53) jätab Cary Joji Fukunaga („Jane Eyre“, „True Detective“) lavastatud filmis oma ikoonilise rolliga jumalaga. „Casino Royale'is“ (2006) esimese blondi Bondina üles astunud Craig kehastab agent 007-t viiendat korda. „See roll on kino ja ajaloo jaoks ääretult tähtis ning selle raskus on mind mõnda aega rõhunud,“ tunnistas Briti näitleja punavaibal BBC Radio 5 reporterile. 007 roll tegi seni peamiselt indie-linateostes mänginud Craigi maailmakuulsaks. Kuid neljanda filmi „Spectre“ (2015) valmimise järel kuulutas ta, et pigem lõikab endal randmed läbi, kui uuesti Bondi mängib. Fännide rõõmuks sõi ta siiski oma sõnu. „Mul on väga vedanud,“ möönis näitleja esilinastusel.