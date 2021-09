RÄNKRASKE PÄEV: Chrissy Teigen mälestas aasta tagasi kaotatud pisipoega 

„Aasta tagasi kinkisid sa mulle suurima valu, mida eales kujutleda oskan, näitamaks mulle, et suudan kõigest jagu saada ka siis, kui ei taha,“ kirjutas Chrissy. „Ma ei saanud sinu eest hoolitseda, kuid sa tulid ja läksid, et ma armastaksin end ja hoolitseksin enda eest, sest meie keha on väärtuslik ja elu on ime."