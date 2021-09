Advokaat: Britney isa on alkohoolik ja hasartmängusõltlane 

13 aastat oma kuulsa tütre eestkostjana tegutsenud Jamie Spears nõustus viimaks oma rollist loobuma, kuid Britney (39) uus advokaat Mathew Rosengart nõuab, et see toimuks kohe. TMZ.comi andmeil nimetab Rosengart Jamie Spearsi alkohoolikuks ja hasartmängusõltlaseks.

TMZ teatel asus Rosengart nii otsesele rünnakule pärast seda, kui Jamie Spears avaldas rahulolematust tema valitud ajutise eestkostja suhtes. Advokaat pakub tütre rahaasjadega tegelnud Jamie ajutiseks asemikuks John Zabeli nimelist vannutatud audiitorit, kes Jamie Spearsi väitel pole pädev sellele positsioonile asuma. Kuid Rosengart toonitab uutes kohtudokumentides, et tegu on üleriigiliselt hinnatud nimeka audiitoriga, kelle renomee on laitmatu ning kes on pälvinud auhindu.