Eleryn Tiit suhtest tuntud stilistiga: lõpuks läks mul poistekartus üle 

„Ausalt öelda mul lihtsalt ei olnud varem poiste jaoks aega. Teisi muid huvisid oli lihtsalt niivõrd palju. Kui klassikaaslastel tekkisid peikad ja huvi, siis mina mõtlesin õudusega: „Appi, mul ei oleks päevas isegi aega talle tere öelda“,“ meenutas Eleryn ning lisas, et lõpuks on tal poistekartus üle läinud ja Jörgenit tasus oodata.

Eleryn tunnistas ka septembri alguses Sky.ee saates „30 minutit taevas“, et on esmakordselt armunud ja saab lõpuks välja öelda ka sõnu „ma armastan“. „Eks neid inspiratsiooniallikaid on olnud ennegi, aga see on mu esimene suhe,“ märkis Eleryn, kes elas enne Jörgeni ja tema koera Uduga ühe katuse alla kolimist koos muusikust sõbranna Rahel Ollisaarega.