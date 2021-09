KOLETIS SAAB KARISTUSE: seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud R. Kelly võib eluks ajaks vangi minna 

Poolteist kuud kestnud protsessil andsid kohtusaalis tunnistusi 11 süüdistajat – üheksa naist ja kaks meest –, kes kirjeldasid, millist seksuaalset alandust ja vägivalda nad olid R. Kelly (54, õige nimi Robert Sylvester Kelly) võimu all tunda saanud. Vandekohtul läks arutamisega aega vaid üheksa tundi, kirjutab BBC News. Eile mõistis seitsmest mehest ja viiest naisest koosnev vandekohus R&B-hümnist „I Believe I Can Fly“ tuntud R. Kelly süüdi kõigis üheksas kuriteoepisoodis, milles teda süüdistatud oli. Prokuröri hinnangul on mänedžeridest, turvameestest ja teistest abilistest koosnev kaaskond, kes Kellyle noori neide otsis ning neid vaigistada aitas, võrdväärne organiseeritud kuritegevusega.