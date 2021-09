Geitähe 85aastane ema lubas talle lapse sünnitada 

USA seltskonnadaam, moekunstnik ja kirjanik Gloria Vanderbilt suri 2019. aastal 95 aasta vanusena. Järgmisel aastal teatas tema poeg - USA kuulsaim geiajakirjanik -, et talle sündis surrogaatema abil poeg, kes sai Cooperi kadunud isa järgi eesnimeks Wyatt. Teine eesnimi Morgan oli Andersoni emaema neiupõlvenimi.

„Ema oli kihvt. Ta oli lihtsalt natuke napakas. Talle tulid ilmatu jaburad mõtted pähe,“ ütles Cooper ning meenutas, kuidas ema oli kümme aastat enne surma teatanud, et ta käis günekoloogi juures ning et too oli öelnud: Gloria võib oma vanusele vaatamata ikka veel last kanda. Poeg oli rabatud, arvates, et ema unistab beebi sünnitamisest - Andersoni vanem vend Carter oli 23aastasena vabasurma läinud. Kuid Gloria tõttas asja selgitama: „Tänapäeval saab igalt poolt munarakke. Ma mõtlesin, et sa hangid munaraku, viljastad selle oma spermaga ära ning ma hakkan su last kandma.“

Cooper oli tummaks löödud. Viimaks ütles ta emale: „Tead, ema, ma armastan sind, aga see on isegi sinu kohta jaburamast jabur plaan. See on hullumeelsus!“