KUULUS TIKTOKIS | ÕL VIDEO | Henrik Normann jahib uusi talente: TikTokist leidsin Desiree Mummi ja Lisabet Loigu!  

Henrik räägib, et ta sattus TikToki siis, kui see hakkas viirusega sünkroonis levima ja sellest järsku palju juttu oli. „Kui kogu see koroonajama pihta hakkas, siis oli inimestel olemas lõbus koht, kus toota. Seda oli tunda, et kui filmitööstus seisis, siis TikTok töötas. Mõtlesin alguses, et kas see on mingi laste ja noorte mängukonsool, aga polnud. Oma üllatuseks leidsin, et TikTok ei olegi pelgalt laste värk – seal toimetasid ka täiskasvanud ja tegid lõbusaid asju. Sain aru, et paljud noored on Facebookist kolinud TikToki maailma. Samas teadvustan, et kui minusugused vanurid hakkavad seal väga palju esinema, siis leiavad nad jälle uue keskkonna.“