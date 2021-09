UUS AMET! Terava keelega Märt Koik saab harrastusteatri juhendajaks: ega ma seepärast oma näitlejatööd ja striimimist ei lõpeta 

Mees tõdeb, et on näitlemist õpetanud, küll aga mitte terve harrastusteatri juhendaja rollis. „Olen aidanud ja asendanud oma kursusekaaslasi, kes on sellist tööd teinud,“ ütleb Märt, kellelt on tagasiside saanud nii mõnedki näitlejad.

Kõige rohkem hindab Märt inimeste oskust võtta vastu tagasisidet, mille abil saavad inimesed ka ise aru, et asi läks paremaks. Hindamatu väärtusega on näitleja jaoks nägemine, et inimesed teevad teatrit armastusega. „Mitte nii, et see on mu töö ja ma pean seda tegema, vaid et ma tahan seda teha enda vabast ajast. See on hästi äge,“ märgib Koik.